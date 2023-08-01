وزيرة التجارة تُؤكّد على ضرورة توفير الخبز المدعم بكل الولايات

أشرفت، مساء اليوم الثلاثاء 01 أوت 2023، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح على جلسة عمل وذلك بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز ورئيس الغرفة الوطنية للمطاحن.

وقد شددت كلثوم بن رجب في بداية الجلسة على ضرورة توفير الخبز المدعم بكل ولايات الجمهورية واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي اضطراب أو نقص مع تشديد المراقبة على المخالفين.

من جانبها، تعهدت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز بالالتزام بتوفير مادة الخبز المدعم على مدار اليوم ومساندة مجهودات الدولة في ذلك واحترام تراتيب العمل بهذا القطاع وتنظيم عمله بما يضمن استمرارية تزويد السوق بهذه المادة كامل اليوم.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الإدارة والغرفة الوطنية للمطاحن والغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز قصد التدخل بصفة حينية لمعالجة أي اشكال تتم معاينته من شأنه أن يؤثر على نسق التزويد بمادة الخبز.

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