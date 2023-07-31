وزيرة التجارة: نواجه مقاومة شرسة من مسالك التوزيع

أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب في حوار مع جريدة الشروق نُشر في عددها لليوم الاثنين، أن الوزارة تتابع ظروف التزود بمادتي الخبز والسميد فضلا عن وجود منحى تحسن ملحوظ في أغلب جهات البلاد .

وأضافت الوزيرة: « نواجه مقاومة شرسة من مسالك التوزيع، فقبل مشكل الخبز رفّعنا في كميات السكر إلى 1400 طن مقابل حاجيات يومية لا تتجاوز 1000 طن ومع ذلك لم نرصد تحسنا في الوفرة » .

وشددت وزيرة التجارة على أن مصالح وزارة التجارة حرصت منذ بداية السنة على زيادة الحصص الشهرية للمخابز كلما تبين وجود طلب يفوق العرض.

وأبرزت بن رجب بأنه تم الترفيع منذ بداية جويلية الحالي بـ13 ألف قنطار دفعة واحدة في كميات الفارينة المدعمة الموجهة للمخابز المنظمة.

كلمات البحث :مسالك التوزيع;مقاومة;وزيرة التجارة