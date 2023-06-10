وزيرة التجارة ووزير الاقتصاد يفتتحان معرض صفاقس الدولي

أشرف مساء يوم الجمعة 09 جوان 2023، كل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم ڨزاح ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد على الافتتاح الرسمي لمعرض صفاقس الدولي في دورته السابعة والخمسين تحت شعار « إشعاع..اقتصاد..ثقافة..رياضة »، بحضور المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية الحبيب بلغوثي والرئيس المدير العام للمعرض عبداللطيف الزياني ورئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية السيد سيف محمد المدفع وأعضاء من الاتحاد من فلسطين والأردن وموريطانيا وليبيا واليمن..وعدد من نواب الشعب عن جهة صفاقس.

وخلال مأدبة عشاء، تم إمضاء 4 اتفاقيات توأمة وتعاون لتطوير علاقات الشراكة وتبادل الخبرات بين جمعية معرض صفاقس الدولي كطرف أول والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية والهيئة العامة للمعارض بليبيا والمجلس اليمني للأعمال ومؤسسة قصور المؤتمرات بموريطانيا كطرف ثاني.

وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة التجارة على أن هذه الدورة تكتسي أهمية كبرى باعتبارها حلقة وصل بين المنتج والتاجر والمستهلك من جهة وأداة للتعريف بالإنتاج الوطني في الداخل والخارج وفرصة للانفتاح على المشاركات الأجنبية لدعم التصدير والشراكة والاستثمار من جهة أخرى.

كما أفادت أن الوزارة تعمل على وضع خطة لاصلاح قطاع المعارض والصالونات ، ما يترجم حرص الحكومة على مزيد الإحاطة بهذا النشاط من خلال مراجعة الأطر المنظمة له.

كما أكدت على أن معرض صفاقس الدولي باعتباره تظاهرة اقتصادية هامة يعد فرصة للتعريف بالموروث الثقافي للجهة ودافعا للتنمية الجهوية من خلال تنشيط الحركة التجارية والسعي إلى تطوير المنتوج الوطني وتحسين جودته مما يؤهله لاكتساح أسواق جديدة.

يذكر أن فعاليات هذا المعرض تنطلق من يوم 09 جوان وإلى غاية 25 جوان 2023, بمشاركة 180 عارضا من تونس ودولة ليبيا الشقيقة في عديد المعروضات والمنتوجات الوطنية في مجالات مختلفة مثل الصناعات التقليدية والموبيليا والديكور والجلود والأحذية والصناعات الغذائية.. فضلا عن فضاء لسيارات كهربائية محافظة على البيئة من انتاج وطني.

ويتوقع أن يبلغ عدد الزوار 350 ألف زائر من ولاية صفاقس ومختلف ولايات الجمهورية.

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