وزيرة التجهيز تدعو لاحترام آجال تسليم المساكن الاجتماعية لمستحقيها في أقرب الآجال

انعقد يوم الأربعاء 9 أوت 2023، في إطار الإستعداد لتوزيع المساكن الإجتماعية لمستحقيها في عدد من ولايات الجمهورية، إجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي تحت إشراف وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني الزنزري وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من إطارات الوزارة.

وتم خلال الإجتماع عرض القائمات النهائية الجاهزة بعدد من المعتمديات على أنظار اللجنة للإعلام، كما صادقت اللجنة على جداول تحديد أثمان المساكن الإجتماعية.

وأكدت الوزيرة على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين للانتهاء من إعداد باقي قائمات المنتفعين بالمساكن الاجتماعية واحترام الآجال التي تم الإتفاق عليها في هذا الغرض لتسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال.

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