وزيرة التجهيز تسلم 70 مسكنا فرديا إجتماعيا بمعتمدية بن قردان

أشرفت اليوم الاثنين 26 جوان 2023، سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، رفقة والي مدنين سعيد بن زايد ومعتمد بن قردان سامي خليفة والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان بمدنين صابر الضيفلي، على موكب تسليم 70 مسكنا فرديا إجتماعيا » سكن حي المطار 1″ بمعتمدية بن قردان بولاية مدنين.

وتجدر الإشارة إلي أن تقسيم » سكن حي المطار 1″ الذي أنجزته شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية هو مشروع بتمويل من ميزانية الدولة بكلفة أشغال تقدر بحوالي 6 مليون دينار ويندرج في إطار العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي .

ويقع مشروع التقسيم بحي المطار1، وهو محاذي للمركب الرياضي 7 مارس ببن قردان ويتكون من 70 مقسما سكنيا فرديا و 3 مقاسم مخصصة للتجهيزات ومقسم لمحول كهربائي و2 مقاسم مخصصة لمناطق خضراء.

هذا وأكدت وزيرة التجهيز والإسكان بالمناسبة، أن عملية تسليم المساكن الإجتماعية الجاهزة ستتواصل بمختلف ولايات الجمهورية حسب جاهزية القائمات.

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