وزيرة التجهيز: نبحث مراجعة الآلية المتعلقة بالسكن الأول والسكن الاجتماعي

أعلنت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني في تصريح إعلامي على هامش تدشينها الدورة الخامسة عشرة للصالون الدولي للبناء والتشييد « قرطاج للبناء » بقصر المعارض بالكرم اليوم الاثنين، أن الوزارة قد وضعت لجان تفكير لمراجعة الآلية المتعلقة بالسكن الأول والسكن الاجتماعي، في ظل عجز المواطن عن اقتناء مسكن نتيجة لارتفاع الأسعار.

وأوضحت الوزيرة بأن هذه اللجان كانت قد قدمت جملة من المقترحات إلى شركاءها على غرار البنك المركزي التونسي وصندوق التمويل » الفوبرولوس »، تتعلق بالخصوص في التمديد في السن القصوى للتسديد لتصل الى 75 سنة وفي مدة أيضا زمن تسديد القرض من 25 سنة الى 35 سنة. كما سيتم تقديم مجموعة من المقترحات والإجراءات الأخرى وذلك بهدف تسهيل التمويل لمختلف المواطنين، مؤكدة أنه سيتم في القريب العاجل تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع.

ويشارك في هذا المعرض أكثر من 200 مؤسسة عارضة من منتجين وصناعيين ومصنعين وممثلين تجاريين وموزعين لمنتجات ومعدات البناء،وتشارك إيطاليا وتركيا بأجنحة رسمية، كما تشارك مؤسسات من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمغرب والجزائر بصفة فردية.

ومن المتوقع حضور حوالي 50 ألف زائر تونسي وأجنبي من عامّة الناس والمهنيين في هذه الدورة الاستثنائية لقرطاج 2022. كما سيأتي الزوار الأجانب بشكل رئيسي من المغرب العربي وأوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.

ويهدف هذا المعرض إلى إبراز تطور قطاع البناء والتشييد وتسليط الأضواء على أحدث الابتكارات في هذا المجال وتقديم جميع المهن المتعلقة بقطاع البناء والتشييد وتطوير وتشجيع العلاقات التجارية والشراكة وتقديم الخدمات من أجل توزيع مصادر والإمداد والتشجيع على التصدير وزيادة في حجم المبيعات وتطوير صورة العلامة التجارية للشركات المشاركة في المعرض.

كلمات البحث :السكن الجامعي;وزيرة التجهيز