وزيرة التعليم العالي: سيتم اعتماد منظومة التعليم عن بعد إذا تفاقم الوضع الوبائي

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين، أن الوزارة ستعمل على مواصلة التعليم حضوريا وفق البروتوكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا، لكن مع إمكانية اعتماد التكوين عن بعد إذا شهد الوضع الوبائي تطورا .

وبينت الوزيرة بأن اللّجوء للتعليم عن بعد سيتم بالاعتماد على منظومة مزدوجة blending learning، مشيرة الى أنه تم دعم البنية التحتية الرقمية الخاصة بالقطاع من خلال الترفيع في سرعة التدفق للانترنت من 30 إلى 100 بـ75 مؤسسة جامعية، ومضاعفة خوادم الإعلامية في كل جامعات.

وقالت الوزيرة إنه « سيتم تعيين منسقين تقنيين قارين للقيام بالمساندة الفنية لتأمين تدفق الانترنت»، مضيفة بأنه يجري حاليا العمل مع وزارة المالية على ايجاد الاعتمادات الإضافية اللازمة لاقتناء وتركيز موزعات انترنت بجميع الجامعات للترفيع في تغطية الانترنت حول الفضاءات الجامعية.

وكشفت الوزيرة، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن الوزارة ستشرع قريبا في برنامج تكوين المكونين بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة، مشيرة إلى انه يجري حاليا رقمنة دروس المكونين بما يسمح بضمان عدم انقطاع التكوين وتأمين التواصل البيداغوجي عن بعد إذا شهد الوضع الوبائي تفاقما.

كلمات البحث :التعليم;الوضع الوبائي;وزيرة التعليم العالي