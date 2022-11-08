وزيرة الثقافة: أيام قرطاج السينمائية ستُصبح مرّة كل سنتين

أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي في تصريح للقناة الوطنية الاولى مساء الاثنين، أن أيام قرطاج السينمائية ستُصبح مستقبلا مرة كل سنتين .

وأشارت قطاط القرمازي إلى أن وزارة الثقافة قررت العودة إلى تجربة ما قبل سنة 2014 حيث ستكون الدورات القادمة كل سنتين « سنة نقيم فيها المهرجان وسنة للتحضير ».

كما أكدت المتحدثة أنّ الوزارة تعتزم تنفيذ استشارة لأهل القطاع والمطلعين على المجال بخصوص تطوير هذا المهرجان.

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