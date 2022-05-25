وزيرة الداخلية يزور مقرّ فوج الدّعم بالأمن الوطني بجهة المروجات

أدّى وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدّين » يوم 24 ماي 2022، زيارة ميدانيّة إلى مقرّ فوج الدّعم والإسناد التّابع للإدارة العامّة للأمن العمُومي بالأمن الوطني الكائن بجهة المروجات.

وقد كانت هذه الزّيارة فُرصة لتفقّد الوحدات الأمنيّة العاملة بالفوج المذكُور والإطلاع على ظروف العمل والإنصات لمشاغل الإطارات والأعوان، حيث نوّه وزير الدّاخليّة بمساهمتهم في إنجاح مُختلف المهام الأمنيّة حاثّا إيّاهم على مزيد البذل والعطاء والتيقظ.

وفي الإطار ذاته، توجّه « توفيق شرف الدين » إلى الورشة المركزيّة لوزارة الدّاخليّة بجهة مرناق للاطلاع على ظروف العمل بها ودعوته مختلف الأطراف لحسن التصرف في الإمكانات المتوفرة والإحاطة بالعاملين بها والرفع من معنوياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدّاخليّة كان مرفوقا بكلّ من المتفقد المركزي والكاتب العام لوزارة الدّاخليّة والمدير العام للأمن الوطني.

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