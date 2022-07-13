وزيرة السعادة أنس جابر تحلّ بتونس

حلّت وزير السعادة التونسية أنس جابر عشية اليوم الأربعاء، بمطار تونس قرطاج الدولي، وسط استقبال شعبي وحضور وزراء المرأة والرياضة والنقل والسياحة.

من جهتها، أعربت البطلة أنس جابر عن تقديرها لدعم تونس والتونسيين لها وسعادتها بما حقّقته في مسيرتها متوجّهة بالشكر إلى كلّ من يدعمها لمواصلة العمل من أجل تتويجات جديدة قادمة.

يذكر أنّ البطلة أنس جابر توّجت بالمرتبة الثانية في الدور النهائي لبطولة ويمبلدون، وأحرزت خلال هذا الموسم الحالي لقبي بطولتي مدريد وبرلين، وتعدّ أول لاعبة عربية تدخل لائحة العشر المصنّفات الأوليات دوليّا.

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