أنس جابر في ضيافة القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

استقبلت اليوم الاثنين، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي « وزيرة السعادة » أنس جابر وهنأتها على أدائها المتميز في بطولة 2022 US OPEN للتنس، حيث أصبحت أول امرأة عربية تصل إلى النهائيات.

وقد قدمت القائمة بالأعمال فرانشيسكي تشجيعاتها لأنس قائلةً « أتطلع لرؤيتك في الملعب مرة أخرى في أول حدث لاتحاد التنس النسائي الذي يقام في تونس. كلنا هنا في السفارة الأمريكية بتونس نتمنى لك التوفيق في بطولة الياسمين المفتوحة في المنستير. »

كلمات البحث :أنس جابر;السفارة الأمريكية;وزيرة السعادة