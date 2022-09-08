وزيرة الشؤون الأوروبية بالحكومة البافارية تُؤكّد اهتمام ألمانيا بمتابعة الوضع في تونس

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء الاربعاء 07 سبتمبر 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية بالحكومة البافارية ميلاني هومل Melanie Humel، والوفد المرافق لها بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي.

ونوٌهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بتميز العلاقات التونسية الألمانية داعية الجانب البافاري الى تفعيل مختلف الاتفاقيات المشتركة والتي تهدف بالخصوص إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب البافارية وبتنوع المجالات التي تشملها، ودعت الى الاسراع باستئناف اجتماعات لجنة الخبراء المشتركة قصد دراسة استكمال تنفيذ برنامج التعاون الثنائي الذي تم الإتفاق عليه سنة 2019 والذي عرف صعوبات في انجازه بسبب جائحة كورونا، والتباحث في سبل بعث مشاريع جديدة تندرج في اطار اولويات الحكومة التونسية ومقاطعة بافاريا الالمانية.

كما أكدت رئيسة الحكومة على اهمية تطوير التعاون في مجال انتاج الطاقات البديلة والمتجددة، مشيرة إلى ترحيب الجانب التونسي بمقترح مشروع انتاج الهيدروجين الاخضر كطاقة بديلة وغير ملوثة.

من جهتها، عبرت وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية بالحكومة البافارية عن اهتمام الجانب الالماني بمتابعة الوضع في تونس، كما اعربت عن رغبة المقاطعة في مزيد توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات وخصوصا في المجال الطاقي اعتبارا لتوفر كل مقومات نجاح مشاريع الطاقات البديلة في بلادنا وبالنظر الى اخر المستجدات على الساحة العالمية وازمة التزود بالطاقة التقليدية.

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