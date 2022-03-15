وزيرة الصناعة تنفي طلب تونس من الجزائر زيادة حصّتها من الغاز الطبيعي

نفت وزيرة الصناعة والمعاجم والطاقة نائلة نويرة اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، ما نشره الموقع الإخباري « الجزائر الآن » بخصوص طلب تونس من السلطات الجزائرية زيادة حصّتها من الغاز الطبيعي خلال فترة الصيف.

وأشار الموقع إلى أن الطلب التونسي هو قيد الدراسة من السلطات الجزائرية، موضحا بأن تونس تحصل على حصة مجانية من خط الأنابيب عبر المتوسط « transmed » الذي يربط بين الجزائر وصقلية الإيطالية و يعبر الأراضي التونسية فيما تدفع نسبة مالية خاصة بالاستهلاك .

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