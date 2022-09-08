وزيرة الطفولة: سنُصدر منشورا لمنع الاحتفاليّات المُكْلِفة والعنيفة بمحاضن ورياض الأطفال

استقبلت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى صباح اليوم الخميس 08 سبتمبر 2022، نبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال.

ودعت الوزيرة رئيسة الغرفة إلى تعزيز الجهود للحدّ من الأسعار المشطّة التي تعتمدها بعض محاضن ورياض الأطفال الخاصّة وما تشترطه من مستلزمات تثقل كاهل الأولياء، مؤكّدة أن التزام بمزيد دعم الاستثمار في قطاع محاضن ورياض الأطفال يجب أن يرافقه مراعاة الباعثين الخواص للمقدرة الاقتصاديّة للأسر التونسيّة وحرصهم على تشجيع الأولياء على تسجيل أبنائهم بمؤسسات الطفولة المبكّرة من خلال اقتراح أسعار مدروسة تقطع الطريق أمام تنامي انتشار الفضاءات الفوضويّة.

وشدّدت آمال بلحاج موسى على ضرورة التزام كلّ مؤسسات التربية ما قبل المدرسية بالحصول المسبق على موافقة المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة قبل برمجة الرّحلات والأنشطة الترفيهيّة خارج فضاء المؤسسة ضمانا لسلامة الأطفال وتحقيقا لمصلحتهم الفضلى.

وفيما يتعلّق بالأنشطة الاحتفاليّة في محاضن ورياض الأطفال الخاصّة، شدّدت الوزيرة على الحرص على رمزيّة تنظيمها وعدم جعلها مُناسَبةً إلزاميّة لتعميق التمايز الاقتصادي والاجتماعي بين الأطفال، مؤكدة أن الوزارة ستصدر منشورا لمنع تنظيم التظاهُرات الاحتفاليّة المُكْلِفة والتي تحتوي على مظاهر العنف لا سيما احتفال « هالوين » بمحاضن ورياض الأطفال.

وذكّرت الوزيرة في هذا السّياق بالاتفاق مع البنك التونسي للتضامن على إعادة جدولة سداد القروض المسندة لرياض ومحاضن الأطفال خلال فترة الكوفيد بطريقة ميسّرة وعلى مدّة تُراعي طاقة السّداد وتصل إلى مدّة أقصاها 3 سنوات حسب الوضعيّات.

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