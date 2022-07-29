وزيرة العدل تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بتونس

استقبلت صباح اليوم الجمعة، بمقر وزارة العدل ليلى جفال وزيرة العدل سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو .
وقد تمحور اللقاء حول متابعة تنفيذ مختلف برامج ومشاريع التعاون القائمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي في مجال دعم تطوير المنظومة القضائية والسجنية .
وكان اللقاء مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر بخصوص عدد من المسائل تهم التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي لاسيما في مجال مسار إصلاح العدالة.
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