وزيرة العدل تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بتونس

استقبلت صباح اليوم الجمعة، بمقر وزارة العدل ليلى جفال وزيرة العدل سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو .

وقد تمحور اللقاء حول متابعة تنفيذ مختلف برامج ومشاريع التعاون القائمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي في مجال دعم تطوير المنظومة القضائية والسجنية .

وكان اللقاء مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر بخصوص عدد من المسائل تهم التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي لاسيما في مجال مسار إصلاح العدالة.

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