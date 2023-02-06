وزيرة العدل تقرر تكوين لجنة لمتابعة ملف اغتيال الشهيدين «بلعيد والبراهمي»

اخر تحديث : 06/02/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

النيابة العمومية تفتح أبحاثا تحقيقية في تسريب محاضر استنطاق المتهمين في اغتيال "بلعيد" و "البراهمي" وصور الجنود

قررت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الاثنين 06 فيفري 2023، تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشراف مباشر من الوزيرة ومكلفة بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة و التأثير على المسار القضائي.
وفي السياق ذات، أذنت الوزيرة بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية.


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