وزيرة العدل تُؤكّد انخراط تونس الكامل في مسارات التعاون لمكافحة الارهاب والفساد

شاركت وزيرة العدل ليلى جفّال، في أشغال اجتماع الدورة 69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقد أكدت الوزيرة بهذه المناسبة انخراط تونس الكامل في مسارات التعاون من أجل مكافحة الارهاب والفساد تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على أهمية التعاون الوثيق والبناء بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بهذا الخصوص.

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