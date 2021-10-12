وزيرة العدل تُؤكّد ضرورة الانكباب على الملفات العاجلة والمتأكّدة

باشرت صباح اليوم الثلاثاء، وزيرة العدل ليلى جفال مهامها على رأس وزارة العدل، حيث التقت ثلة من سامي إطارات الوزارة وموظّفيها يتقدّمهم رئيس ديوان الوزيرة ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المتفقد العام وأعضاء الديوان و عدد من المدّعين العامين و سامي القضاة بالوزارة ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

ومثّل اللّقاء مناسبة أكدت فيها وزيرة العدل على ضرورة مضاعفة جهود العمل والانكباب على مختلف الملفات العاجلة و المتأكّدة محل نظر و اهتمام مصالح وزارة العدل.

وتوجّه إطارات الوزارة بالتهنئة إلى الوزيرة المعيّنة، متمنين لها النجاح في أداء مهامها.

كلمات البحث :ملفات;وزيرة العدل