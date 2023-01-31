وزيرة العدل تُؤكّد ضرورة النجاعة والتفاعل الايجابي مع استفسارات المواطنين وانشغالاتهم

أدت بعد ظهر أمس الاثنين، وزيرة العدل ليلى جفال زيارة تفقد ومتابعة لكل من مكتب الاستقبال بالوزارة ومكتب العلاقات مع المواطن، وقد أكدت الوزيرة لدى معاينتها للخدمات المقدمة إلى ضرورة حسن قبول المواطنين وحسن توجيههم وإرشادهم إلى الهيكل المعني بقضاء شؤونهم والتعهد بملفاتهم. كما تحادثت الوزيرة مع عدد من المواطنين الذين كانوا بصدد الاتصال ببعض الإدارات التابعة للوزارة .

وشددت الوزيرة على ضرورة توخي النجاعة والفاعلية في التعامل مع شكاوي المواطنين وتظلماتهم وإسداء الخدمات لهم، فضلا عن التأكيد على ضرورة مراعاة عامل الزمن والحينية في الردود على اتصالات المواطنين والإجابة على استفساراتهم سواء عبر البريد الالكتروني او عبر الرقم الموحد او في اتصالهم المباشر، ومزيد العمل على تعزيز رقمنة الخدمات واستغلال التكنولوجيات الحديثة، مشيرة في ذات الصدد إلى أنها حريصة على وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لتحقيق النجاعة القصوى في تقديم خدمات أفضل للمتعاملين مع الوزارة بهياكلها المركزية والجهوية والمضي في الارتقاء بها إلى مستويات أحسن .

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