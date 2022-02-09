وزيرة العدل: سيتم تشكيل مجلس مؤقت للقضاء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.

وأفادت وزيرة العدل، في أعقاب هذا اللقاء، بتمسك رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للقضاء وبحرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة.

وكشفت وزيرة العدل بأن الرئيس أكد على المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء، وأن المسار سيكون ديمقراطيا وتشاركيا يضمن العدالة للجميع.

وشدد الرئيس لوزيرة العدل، على أنه يجب مراجعة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كي يكون كفيلا بضمان حقوق القضاة ويُمكّن القضاء من القيام بمهامهم على أحسن وجه وتمكين الناس من حقوقهم .

كما أكّد الرئيس على حرصه التام على بقاء المجلس الأعلى للقضاء ولكن يقع مراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وفي الأثناء سيقع تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت سيُنظم المسائل المستعجلة إلى حين يقع إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.

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