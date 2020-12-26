وزيرة الفلاحة تُعاين عمليّة تفريغ ونقل شحنات سماد الأمونيتر المورّد

أدّت اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عاقصة البحري زيارة إلى الميناء التّجاري بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، حيث عاينت عمليّة تفريغ الشّحنات المتعلّقة بسماد الأمونيتر المورّد.

وقد أكدت الوزيرة على :

- مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين ( وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، وزارة الطاقة والمناجم ، المجمع الكيميائي ، المجمعون المعنيون بنقل الأمونيتر وترويجه بجهات الإنتاج ).

- ضرورة توفير الشّاحنات بالعدد الكافي لتيسير عملية تفريغ الأسمدة في أفضل الآجال.

- اهتمامها بتوفير هذا السماد بالأسعار المحددة .

- العمل على تثمين العوامل المناخية لإنجاح موسم الزراعات الكبرى من خلال توفير الأسمدة بكل الجهات.

- إعطاء الأولويّة للمجمعين الذّين لهم مراكز توزيع بأغلب مناطق الإنتاج.

كلمات البحث :سماد الأمونيتر;وزيرة الفلاحة