وزيرة الفلاحة: نعمل على إعداد علامة الجودة Label لزيت الزيتون التونسي

أعلنت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري في كلمة لها بمجلس نواب الشعب خلال مناقشة ميزانية وزارتها اليوم الأربعاء، أن الوزارة بصدد العمل على اعداد علامة الجودة Label لزيت الزيتون التونسي مما سيرفع من قيمته في الأسواق العالمية، على حد تعبيرها.

وشددت الوزارة على ضرورة تثمين المنتوجات الفلاحية التونسية كزيت الزيتون، مشيرة إلى أن وزارة الفلاحة تدافع على الفلاحين والانتاج الفلاحي والتغذية الصحية .

وقالت الوزيرة إنه ينبغي تعصير قطاع الفلاحة ورقمنة المعاملات والاعتماد على البحث العلمي في هذا الإطار، معتبرة أنه من الضروري التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لحل المشاكل التي تواجه هذا القطاع.

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