وزيرة المالية: استكملنا المحادثات مع النقد الدولي ونترقب انطلاق المفاوضات الرسمية

أكدت وزيرة المالية، سهام نمصية، في تصريح إعلامي أدلت به على هامش ملتقى علمي « حول دور المؤسسات البنكية والتأمين في تمويل الاقتصاد بعد جائحة كوفيد- 19 اليوم الأربعاء، أن الحكومة استكملت المحادثات مع صندوق النقد الدولي وسيخوض الطرفان، خلال الأسابيع المقبلة مشاورات ستفضى الى انطلاق المفاوضات الرسمية بين الجانبين على أمل التوصل الى اتفاق مالي.

وقالت الوزيرة إن تونس تترقب انطلاق المفاوضات الرسمية، مبرزة بأن بلادنا تعدّ لاقتراض 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية الدولة.

وأشارت نمصية الى أن مشاركة الوفد التونسي في المنتدى الاقتصادي دافوس يومي 23 و24 ماي 2022، أفضت الى محادثات فعالة جدّا وشكلت فرصة على هامش المنتدى للتحادث مع مسؤولين كبار على مستوى العالم.

وذكّرت الوزيرة بان رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، التي ترأست الوفد التونسي، التقت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مطلع الاسبوع الحالي بدافوس.

وقالت نمصية: « ان لقاء بودن وجورجييفا، كان مثمرا وايجابيا علما وانه تطرق الى البرنامج الحكومي والذي يعد واعدا من وجهة نظر الصندوق كذلك ».

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