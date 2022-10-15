وزيرة المالية: الاتفاق مع صندوق النقد سيفتح المجال أمام تمويلات دولية

أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية في تصريح للقناة الوطنية الأولى من واشنطن، اليوم السبت، أن التوصل إلى اتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي حول تمويل جديد لتونس هو امر جيد جدا سيمكن من استعادة الاستقرار على المستوى الاقتصادي و المالي لتونس وعلى مستوى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية .

وأبرزت الوزيرة بأن هذا الاتفاق سيفتح لتونس مصادر تمويل أجنبية التي ستعزز توازنات المالية العمومية وفق تقديرها.

وشددت الوزيرة على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي « مؤشر جيد جدا بالنسبة للمانحين الدوليين خاصة وأننا على اتصال دائم معهم ولنا مفاوضات متقدمة جدا معهم للحصول على بعض التمويلات » ، مضيفة: « هناك موافقات مبدئية لكنها مرتبطة بالحصول على اتفاق على مستوى الخبراء واتفاق كلي مع صندوق النقد ».

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