وزيرة المالية: الدولة لن تتخلى عن دورها لتأمين صرف الأجور

أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية في تصريح صحفي عقب لقاءها رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء، أن الدولة لن تتخلى عن القيام بدورها الريادي لتأمين صرف الأجور والتحويلات المالية لمحدودي الدخل.

وقالت الوزيرة إنّ الرئيس شدد على ضرورة تأمين كل النفقات المالية في آجالها وخاصة النفقات المتعلقة بالأجور لارتباطها بوضعية المؤجر وعائلته ومصاريفه اليومية.

وبينت الوزيرة بأن التحضير لصرف أجور شهر جانفي 2022 تزامن مع نهاية الأسبوع ما أدى إلى تأخير صرفها، مشيرة إلى أن آخر وزارة تم صرف أجورها هي وزارة التربية.

وشددت نمصية على أن وزارة المالية تقوم بدورها، معتبرة أن أي تعطيلات في صرف الأجور يُمكن أن تحدث وأن وزارة المالية وعلى رأسها رئاسة الحكومة تتابع بدقة كيفية تأمين النفقات على مستوى الأجور والتحويلات المالية الاجتماعية للعائلات المعوزة والفئات الضعيفة.

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