وزيرة المالية: اللجوء إلى التداين أمر ضروري لتمويل ميزانية الدولة

قالت وزيرة المالية سهام البوغديري حرم نمصيّة خلال حضورها الجلسة العامة بالبرلمان لليوم الجمعة 21 جويلية 2023، المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، إن اللجوء إلى التداين أمر ضروري لتمويل ميزانية الدولة خاصة وأن الموارد الداخلية لا يمكن أن تغطّي أكثر من ثلثي النفقات، وأن هذه المعادلة لا يمكن تغييرها في غضون سنة واحدة بل ينبغي العمل على تحويرها على مدى متوسّط وبعيد وبصفة مشتركة.

وأبرزت وزيرة المالية أن الأزمة الاقتصادية العالمية ومخلّفات جائحة الكوفيد-19 لها تداعياتها على المالية العمومية، وأن الوزارة تعمل على حزمة من الإصلاحات في مقدمتها مجلة الصرف التي تعتبر أولوية من أولويات الحكومة وسيتمّ عرض مبادرة تشريعية في شأنها في أقرب الآجال، كما أن الوزارة لها استراتيجية شاملة لتحسين الامتثال التلقائي أمام الواجب الجبائي وتتعهّد بمراجعة جدول الضريبة على الدخل بالتخفيض.

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