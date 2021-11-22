وزيرة الماليّة تلتقي سفير فرنسا بتونس

التقت سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة صباح اليوم الاثنين، André Parant سفير فرنسا بتونس.

وتناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمه لاسيما على مستوى المالي والاقتصادي.

وأعرب الطرفان عن اعتزازهما بالمستوى الطيّب للعلاقات الثنائيّة واستعدادهما لمواصلة العمل المشترك والاستفادة من كلّ الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين.

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