وزيرة المرأة تدعو للامتناع عن نشر صور الأطفال في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي

دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى لدى إشرافها صباح اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 على لقاء لعرض مخرجات التقرير الوطني حول وضع الطفولة لسنتي 2020-2021، إلى الامتناع عن نشر صور وخصوصيات الأطفال في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وإلى ممارسة التمييز الإيجابي مع قضايا الطفولة سواء في مجال الإعلام أو في ميدان البحث العلمي، مؤكّدة أهميّة اهتمام البحوث العلميّة بدراسة الظواهر التي تمسّ الطفولة.

وأضافت الوزارة أنّ الوزارة تعوّل على المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسسات الماليّة والاقتصاديّة لتقليص التفاوت بين الجهات والمناطق في الحقّ في التربية ما قبل المدرسيّة، داعية القطاع الخاص إلى مزيد الاستثمار في قطاع الطفولة وخاصّة إحداث رياض أطفال في المناطق ذات التغطية الضعيفة.

وأفادت الوزيرة أنّ التّقرير الوطني حول وضع الطّفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 يتنزّل في سياق استثنائي مرّت به الإنسانية بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 الذي طالت تداعياته الجسيمة الصّحة الجسديّة والنّفسية لكل الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال.

وبيّنت موسى، في السياق ذاته، أنّ لهذا التّقرير خصوصيتان، إذ يغطي في بادرة هي الأولى من نوعها سنتين اثنتين 2020 و2021 ويوفّر معطيات محيّنة ودقيقة عن الواقع الرّاهن للطّفولة في تونس من جهة، وينقل المعطيات المتعلّقة بوضع الطفولة بتونس بكل أمانة وموضوعية باعتماد معالجة نقديّة تلامس مشاكل الطفولة مع الحرص على قراءتها قراءة علميّة تضمن نجاعة رسم وتصويب السياسات الوطنية في مجال النّهوض بواقع الطفولة التونسية من جهة أخرى.

وأعلنت آمال بلحاج موسى، على هامش اللقاء، عن إطلاق مشروع « الروضة العمومية الدامجة » من خلال انطلاق برنامج الدمج التربوي لذوي طيف التوحد في العودة التربوية المقبلة، مؤكّدة أنّ الوزارة تسعى من خلال تنفيذ برنامج الروضة العموميّة إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة وذلك من خلال إحداث ما بين 25 و 30 روضة عموميّة ستفتح أبوابها للأطفال دون سنّ التمدرس في بداية السنة التربوية 2022-2023 في المناطق ذات أولويّة التدخلّ وذات نسبة التغطية المنخفضة.

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