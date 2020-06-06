وزيرة المرأة تقدم التعازي إلى عائلات الأطفال الذين غرقوا بوادي مجردة

تحوٌلت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري، عشية اليوم السبت 06 جوان 2020، إلى مقر سكنى العائلات التي فقدت 3 أبناء تتراوح أعمارهم بين 10 و12 و15 سنة، في حادثة الغرق التي جدت أمس بقنال وادي مجردة بمنطقة الجيارة ببرج شاكير غرب العاصمة.
وأعلنت السحيري، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أن الحكومة تشتغل مع ولاية تونس وديوان إحياء وادي مجردة من أجل إعادة تسييج وتغطية هذا الوادي، مع توفير حراسة يومية لحماية الأطفال ومنعهم من السباحة في القنال والتوقي من حوادث الغرق.
كما أضافت الوزيرة بأنه ستتم الإحاطة النفسية بالعائلات التي فقدت أطفالها، وبالطفل الرابع الذي نجا من الغرق، وتوفير الإحاطة الاجتماعية والمادية لهذه العائلات خاصة وأن وضعياتهم الاجتماعية صعبة، بالإضافة إلى الاشتغال على التوعية والتأطير لمتساكني الجهة حتى يتم تلافي مثل هذه الحوادث وتكثيف الأنشطة التوعوية والرياضية والثقافية الموجهة للطفولة.
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