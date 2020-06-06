وزيرة المرأة تقدم التعازي إلى عائلات الأطفال الذين غرقوا بوادي مجردة

تحوٌلت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري، عشية اليوم السبت 06 جوان 2020، إلى مقر سكنى العائلات التي فقدت 3 أبناء تتراوح أعمارهم بين 10 و12 و15 سنة، في حادثة الغرق التي جدت أمس بقنال وادي مجردة بمنطقة الجيارة ببرج شاكير غرب العاصمة.

وأعلنت السحيري، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أن الحكومة تشتغل مع ولاية تونس وديوان إحياء وادي مجردة من أجل إعادة تسييج وتغطية هذا الوادي، مع توفير حراسة يومية لحماية الأطفال ومنعهم من السباحة في القنال والتوقي من حوادث الغرق.

كما أضافت الوزيرة بأنه ستتم الإحاطة النفسية بالعائلات التي فقدت أطفالها، وبالطفل الرابع الذي نجا من الغرق، وتوفير الإحاطة الاجتماعية والمادية لهذه العائلات خاصة وأن وضعياتهم الاجتماعية صعبة، بالإضافة إلى الاشتغال على التوعية والتأطير لمتساكني الجهة حتى يتم تلافي مثل هذه الحوادث وتكثيف الأنشطة التوعوية والرياضية والثقافية الموجهة للطفولة.

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