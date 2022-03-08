وزيرة المرأة: 37% نسبة نفاذ المرأة التونسية الى المناصب العليا

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى في تصريح اعلامي على هامش افتتاحها المؤتمر العربي حول « دور المرأة العربيّة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة » المنتظم بتونس اليوم الثلاثاء، أن نسبة نفاذ المرأة التونسية الى المناصب العليا تبلغ حاليا 37 بالمائة مقابل 25.7 بالمائة في سنة 2016.

وأبرزت بلحاج موسى بأن المرأة التونسية قد تمكنت من تحقيق عديد المكاسب في عديد المجالات ومنها خصوصا على مستوى المشاركة السياسية.

واعتبرت موسي بأنه لا يمكن تحقيق المساواة الفعليّة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات إلاّ من خلال إعمال حقّهنّ في امتلاك وسائل الإنتاج وضمان وصولهنّ إلى مصادر التمويل والتّكنولوجيّات وتيسير نفاذهنّ الى الأسواق، مبرزة ما يحدو تونس من إرادة سياسيّة قويّة والتزام وطنيّ عبر مختلف هياكل الدولة ومن خلال التّشريعات والإجراءات المتّخذة في الغرض على توفير ظروف العمل اللائق للنّساء وحمايتهنّ من أجل عدالة اجتماعيّة تضمن كرامتهنّ الإنسانية.

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