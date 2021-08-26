وزيرة خارجية ليبيا: نُساند كل ما تختاره تونس من قرارات

عبرت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال جلسة عمل وزارية مشتركة تونسية ليبية التئمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية بتونس اليوم الخميس، عن مساندة السلطات الليبية لتونس في كل ما تختاره من قرارات لما تمثله بلادنا من مثال يحتذى في مجال الانتقال الديمقراطي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس.

وأبلغت الوزيرة الليبية تحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى رئيس الجمهورية وتمنياتهما للشعب التونسي بمزيد الرقي والازدهار.

كما أكد الوفد الليبي على حرصه الشديد على أمن تونس باعتبار تشابك المصالح ووحدة مصير البلدين والالتزام بالعمل سويا على حماية البلدين من كل تهديد مهما كان نوعه.

وفيما يتعلق بفتح المعابر الحدودية مع ليبيا، أكد الجانب التونسي على أن تطور الحالة الوبائية فرضت قيودا على تنقل الأشخاص وأن البروتوكول الصحي الذي اعتمدته اللجنة العلمية التونسية ينسحب على كل الوافدين على تونس من أجل تجنب مزيد تفاقم الوضع الوبائي في بلادنا.

وشكلت جلسة العمل مناسبة تم خلالها التطرق إلى مختلف ميادين التعاون الثنائي ولا سيما المجالات ذات الأولوية على غرار التعاون لمجابهة جائحة كوفيد-19 وفق مقاربة تآزرية والتسريع في حل مشكل الديون المتخلدة لدى الجانب الليبي تجاه المصحات التونسية وضمان مشاركة المؤسسات التونسية في مشاريع إعادة الاعمار في ليبيا الشقيقة وضرورة السهر على حماية حقوق العمال التونسيين ولاسيما أولئك الذين غادروا التراب الليبي ابان ثورة فيفري 2011.

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