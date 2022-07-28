وزيرة خارجيّة كندا: نتطلّع لتبني تونس مقاربة تشاركية بين مختلف المكونات السياسية

أجرى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج عثمان الجرندي يوم 27 جويلية 2022، مكالمة هاتفيّة مع Mélanie Joly، وزيرة الشؤون الخارجيّة الكنديّة.

وأشاد الوزير، بهذه المناسبة، بمتانة علاقات الصداقة التونسيّة – الكنديّة وبالمستوى المتمّيز للتعاون الثنائي القائم بين البلدين والحرص المشترك على مزيد تعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وملاءمتها مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها. كما ثمّن الديناميكيّة الإيجابيّة التي يتسم بها التعاون الثنائي في عديد القطاعات ومجالات التعاون لا سيّما التعليم العالي وتمكين المرأة.

وتطرّق عثمان الجرندي، خلال المحادثة، إلى نتائج عمليّة الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد التي تمّت في كنف احترام القانون والنزاهة والشفافية، مؤكّدا على أنّ الخيار الديمقراطي في تونس والمكاسب التي تحققت في مجال حقوق الانسان والحريات مبادئ لا رجعة فيها ولا تراجع عنها.

كما استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تعمل الحكومة التونسيّة على تنفيذها بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأفادت وزيرة الشؤون الخارجيّة الكنديّة بأنّ بلادها تتابع عن كثب تطوّرات المسار السياسي في تونس وسير عمليّة الاستفتاء على الدستور ونتائجها، معربة عن تطلع كندا إلى تبني مقاربة تشاركية بين مختلف المكونات السياسية والمدنية لا سيما في أفق الاستعداد للانتخابات التشريعيّة المقبلة والمزمع تنظيمها في ديسمبر 2022.

من جهة أخرى، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليميّة والدولية الرّاهنة، لا سيّما الأزمة الروسبة الاوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي وأكّدا على ضرورة مزيد التنسيق والتشاور من أجل احتواء هذه التداعيات.

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