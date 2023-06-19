وزيرة داخلية ألمانيا من تونس: نريد مكافحة تهريب البشر وحماية حقوق اللاجئين

قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر خلال زيارة لها مع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى تونس اليوم الاثنين، إن البلدين يرغبان في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة عصابات تهريب البشر والحد من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط.

وبحث الوزيران مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، خلال الزيارة، ملف الهجرة غير الشرعية المتفاقمة من السواحل التونسية والإنقاذ في البحر المتوسط.

وقالت فيزر، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية الفرنسي، « بصفتنا أصدقاء أوروبيين، نريد تعزيز التعاون مع تونس ».

وتابعت الوزيرة « نريد أن نضع معاً حداً لعصابات التهريب الإجرامية، نريد حماية حقوق اللاجئين ووقف الوفيات في البحر الأبيض المتوسط ».

وتأتي زيارة الوزيرين، في أعقاب زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، إلى تونس تضمنت الإعلان عن خطة مساعدات لتونس بما يفوق مليار يورو مقابل جهود أكبر في مكافحة الهجرة غير القانونية، وفق ما نشرته دوشيه فله الألمانية.

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