وزيرَا الاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال الجديدان يُؤديان اليمين الدستورية

أدّت سهام البوغديري نمصية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار و نزار بن ناجي المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر اليوم الاثنين 2 أوت 2021، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وإعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة.

كلمات البحث :اليمين;اليمين الدستورية;وزير اقتصاد