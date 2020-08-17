وزيرَا الدفاع والصحة يزوران المستشفى العسكري المتنقل بالحامة

أدى اليوم الاثنين 17 أوت 2020، وزير الدفاع عماد الحزقي بمعية الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة محمد الحبيب الكشو والمستشار الاول لدى رئيس الجمهورية عبد الرؤوف عطاء الله ووالي قابس منجي ثامر وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة زيارة ميدانية إلى المستشفى العسكري المتنقل الذي تم تركيزه بالمستشفى المحلي بالحامة صباح هذا اليوم.

وسيمكّن هذا المستشفى الذي يتكون من طاقم طبي متكامل من دعم الجهود المبذولة في التقصي النشيط لفيروس كورونا إلى جانب تقديم خدمات مجانية للمرضى من أبناء الحامة في العديد من الاختصاصات الطبية.

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