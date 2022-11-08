وزيرَا المالية والصحة يبحثان وضعية الصيدلية المركزية ونسق توزيع الأدوية

انعقدت مساء يوم الإثنين 07 نوفمبر 2022، بمقر وزارة المالية جلسة عمل بين وزير الصحة علي المرابط ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية والرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية والرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، بحضور ثلة من إطارات الوزارات المعنية.

وخُصصت الجلسة للنظر في وضعية الصيدلية المركزية وعلاقتها بمزودي الأدوية في تونس، ومطالب الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة موزعي الأدوية بالجملة.

وأكدت وزيرة المالية خلال الجلسة على أهمية قطاع الأدوية لما يكتسيه من صبغة حياتية للمواطن، مشدّدة على حرص الدولة التونسية على تطبيق التزاماتها تجاه مزودي الأدوية و على انفتاح الوزارة لكل مقترحات الإصلاح بالشراكة مع الفاعلين في هذا القطاع.

وأشاد علي المرابط بمجهودات الصيدلية المركزية للبلاد التونسية ومخابر الأدوية في تزويد السوق التونسية بالأدوية رغم الصعوبات المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية، مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول الجذرية للقطاع من خلال الإنطلاق الفوري في الإصلاحات العاجلة لقطاع الأدوية على غرار ترخيص الترويج بالسوق وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والعمل على تسوية وضعية ديون الصيدلية المركزية للبلاد التونسية، وذلك من خلال الحد من تداعيات أزمة الصناديق الإجتماعية على الصيدلية المركزية وقطاع الأدوية عامة.

من جهتها، أكدت الرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض حرص الوزارة على الإيفاء بتعهداتها تجاه الصيدلية المركزية والمؤسسات والهياكل الصحية من خلال استقرار الدفوعات الشهرية تطبيقا للإتفاقيات السابقة.

كما تم طرح اشكاليات قطاع الصيادلة موزعي الأدوية بالجملة ومدى أهمية هذا القطاع في تزويد السوق بالأدوية.

كلمات البحث :أدوية;الصيدلية المركزية;وزير مالية