وزيرَا خارجية تونس والإمارات يُؤكّدان أهمية اعطاء دفع متجدد للتعاون الاقتصادي

استأثرت العلاقات التونسية الاماراتية بحيز وافر من مباحثات نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع خليفة شاهين المرر، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة .
وقد تم التأكيد على أهمية اعطاء دفع متجدد للتعاون الاقتصادي والتجاري وسبل توظيف الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين ونسق الاتصالات والزيارات باتجاه استحثاث الخطى لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية بتونس .
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