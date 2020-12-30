وزيرَا خارجية تونس والجزائر يبحثان سُبل تطوير العلاقات بين البلدين

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم .

وتناولت المكالمة مزيد دفع العلاقات الثنائية وتطويرها تجسيدا للإرادة التي تحدو قيادتي البلدين قيس سعيد وعبد المجيد تبون، باتجاه تجاوز التبعات السلبية لجائحة كورونا وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي، من شأنها التشجيع على بعث مشاريع اقتصادية تحقق المنافع المشتركة للبلدين.

كما مثلت هذه المكالمة مناسبة لمواصلة تنسيق المواقف والتشاور حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف الليبي بما يضمن استقرار هذا البلد الشقيق واستعادته لدوره في القارة الإفريقية والمنطقة المتوسطية.

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