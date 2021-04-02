وزيرَا خارجية تونس والجزائر يُؤكدان دعمهما للسّلطة التّنفيذيّة الجديدة بليبيا لإنجاح المسار السّياسيّ

التأمت يوم أمس الخميس، جلسة عمل بين عثمان الجرندي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج ونظيره الجزائري صبري بوقدوم بحضور وفديْ البلدين بمقر وزارة الخارجية.

وتمحورت جلسة العمل حول سبل دفع العلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميّزة بين البلدين والتّحضير للاستحقاقات القادمة.

وأكد الوزيران بالمناسبة على أهميّة تكثيف المشاورات والزيارات بين مسؤولي البلدين لمزيد دفع التّعاون الثنائي في جميع المجالات، بما من شأنه أن يحقق تطلعات ومصلحة الشعبين.

كما تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك لاسيما الملفّ الليبيّ.

وأكّد الجانبان في هذا الصّدد على أهمّيّة دعم السّلطة التّنفيذيّة الجديدة لإنجاح المسار السّياسيّ الليبي في أفق الانتخابات المقبلة، بما يحفظ وحدة هذا البلد الشّقيق ومناعته.

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