وزيرَا خارجية تونس والكويت يبحثان سُبل اعطاء دفع جديد للاستثمارات الكويتية ببلادنا

اخر تحديث : 08/03/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

وزير الخارجية و وزير خارجية دولة الكويت

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار يوم 07 مارس 2023، لقاء مع سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، بمناسبة مشاركته في مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالقاهرة اليوم.

وتناولت الجلسة اهم النقاط التالية:
- سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين من خلال الاستفادة المثلى من آليات التعاون القائمة.
- اعطاء دفع جديد للاستثمارات الكويتية بتونس وتوسيع مجالاتها.


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