وزير أملاك الدّولة يُعلن استكمال تحرير الحوزة العقارية لمشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة

تحوّل وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرّقيق في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى ولاية سوسة اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، مرفوقا بالكاتب العام للولاية محمد الحجري والرئيس المدير العام لشركة ميناء النفيضة، شكري العميري إلى موقع مشروع الميناء بالمياه العميقة والمنطقة اللّوجستية بجهة النفيضة، وذلك بحضور عبد الرزاق بن فرج، كاتب عام الوزارة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية.

وأعلن الوزير بالمناسبة عن استكمال المراحل الأخيرة لعمليات الانتزاع للمصلحة العامة للحوزة العقارية للمشروع، مشيرا في السياق ذاته إلى الدّور الهام للعقار الدّولي في دفع الاستثمارات العمومية وإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية على غرار هذا المشروع الضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يمتدّ على مساحة 3000 هكتارا من بينها 1000 هكتارٍ للميناء و2000 هكتارٍ للمنطقة اللّوجستية، ومن المنتظر أن يشكل رافعة تنموية كبرى ويدعم الحركة الاقتصادية بالجهة وذلك من خلال بعث مناطق حرّة ومناطق صناعية جديدة مؤهلة لتوفير حوالي 52 ألف موطن شغل لحاملي الشهائد العليا وغيرهم.

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