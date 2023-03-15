وزير الإقتصاد: مجلة الاستثمار أصبحت جاهزة وسيتم عرضها قريبا على البرلمان

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء خلال إشرافه في القيروان على الملتقى الإقليمي لمساندة التنمية بالجهات والمخطط التنموي 2023-2025 بولايات إقليم الوسط الغربي، أن مجلة الاستثمار أصبحت جاهزة وسيتم عرضها على مجلس نواب الشعب قريبا.

وأبرز الوزير أن المجلة تتضمن « نقلة نوعية بالنسبة إلى الاستثمار ولتغيير منوال التنمية، بالتوجه نحو اقتصاد المعرفة وخلق مناخ لتسهيل الإجراءات للمستثمرين ».

وقال الوزير إن « تونس تحتاج اليوم إلى ثورة تشريعية، نظرا لوجود قوانين مكبّلة للمستثمرين، يجب مراجعتها، على غرار قانون الصفقات العمومية ومجلة الإستثمار ».

وشدّد على ضرورة « دفع الاستثمار لأنه يمثل الحل في الريادة ولأن الوظيفة العمومية لم يعد بإمكانها التوظيف أكثر »، مضيفا أن تونس تمتلك مؤشرا قياسيا على المستوى العالمي في علاقة بالموظفين، إذ أن نسبة تأجيرهم، تعادل 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يشكل « نزيفا للمالية العمومية »، وفق قوله.

وأضاف الوزير سمير سعيّد: « لا يمكن المواصلة في هذا الإتجاه والحل يكمن في تشجيع المبادرات الخاصة وفي دعم القطاع الخاص وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دفع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ».

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