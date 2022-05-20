وزير الاقتصاد: استنفذنا كلّ الآليات للإقتراض ويجب التحكم في انهيار العملة

اكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في حوار على قناة « فرنس 24″ أمس الخميس، أن تونس استنفذت كل آليات الاقتراض، لذلك يجب التحكم في انهيار العملة والتوجه نحو النمو الاقتصادي، ولكن ذلك ثمنه باهض ».

وبين الوزير بأنه يتفهم قرار البنك المركزي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة لتصبح 7 بالمائة، مضيفا: « أنا لست ضدّ رفع نسبة الفائدة المديرية لكن يجب النظر للثمن الباهظ الذي يجب أن يدفع » .

وأكد الوزير أن مسببات الأزمة خارجية بما في ذلك الكورونا والحرب الأخيرة الأوكرانية، معتبرا أنه إذا شخّصنا الأسباب ووضعنا الحلول واشتغلنا بشكل جدي على وضع الإصلاحات الهيكلية الضرورية سننظر إلى المستقبل بتفاؤل مسؤول ومبني على العمل .

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط إن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك الحكومة منذ توليها المسؤولية وهناك اجتماعات بشكل منتظم بين الطرفين، مبرزا بأن الخلاف ليس على الجوهر وإنّما على الآليات والإمكانيات الحالية في ظل عدم وجود القدرة المالية الكافية لتلبية الدعوات المطالبة بالزيادة في الأجور.