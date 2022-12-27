وزير الاقتصاد الليبي: نتطلع الى تعزيز العلاقات مع تونس في مختلف المجالات

التقى وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، مع عدد من رجال الاعمال والشركات التونسية للاطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجهها بليبيا وسُبل حلحلتها.

وضمّ رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وسفير جمهورية تونس لدى ليبيا ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التونسي ورئيس الغرفة الليبية التونسية .

وناقش اللقاء آلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين و تسهيل إجراءات تسجيل الشركات والوكالات التجارية التونسية ، و أهمية تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالشركات والأنشطة التجارية التونسية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا.

وأكد الوزير الليبي أن دولة ليبيا تتطلع الى تعزيز العلاقات مع تونس في مختلف المجالات وتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي في كلا البلدين، داعيا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي إلى تنظيم اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والهيئات المعنية بقطاعات المواصلات والإسكان والعمل والطاقة والكهرباء إضافة الى صندوق الانماء تضمّ رجال الاعمال من البلدين واعداد التوصيات والمقترحات حتى يتم عرضها باجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة نجلاء بودن.

وأكد الحاضرون على ضرورة البدء بالبرنامج التنفيذي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين لتسهيل معاملات الشركات والتنقل والإقامة لأصحاب الاعمال وانسياب السلع والخدمات عبر المنافذ، والعمل على تحريك عجلة الاستثمار بقطاعات الطاقة والنفط والإسكان والمواصلات.

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