وزير الاقتصاد: المالية العمومية ستبقى محدودة لبضع سنوات

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد لدى اشرافه على فعاليات الملتقى الاقليمي الثالث لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي الملتئم بمدينة سبيطلة في ولاية القصرين اليوم الثلاثاء، أن المالية العمومية محدودة وستبقى محدودة لبضع سنوات إلى حين استرجاع التوجهات المالية لذلك سيتم التركيز بشكل خاص على الميزات التفاضلية والتنافسية للأقاليم، وفق ما نقلته « وات ».

وبين سعيّد في سياق متصل، أن الميزات التفاضلية لإقليم الوسط الغربي الذي يضم ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان ، عديدة ومتعددة منها ميزات توجد في مجال السياحة الايكولوجية والسياحة الاستشفائية والسياحة الأثرية والتاريخية، فضلا عن ميزات في منظومة الألبان والخضر والغلال واللحوم البيضاء والصناعات التحويلية الغذائية والمواد الإنشائية.

وذكر أن كل ولاية لديها خصوصياتها والهدف من الملتقيات الاقليمية لدفع الاستثمار هو اكتشاف خصوصيات كل منطقة، قائلا في هذا الصدد » لكل منطقة خصوصية حتى من الناحية التشريعية ومن ناحية الاجراءات وفي بعض الأحيان نحتاج إلى التأقلم مع « خصوصيات المنطقة خاصة التي لم تأخذ حظها من التنمية والاستثمارات العمومية .

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