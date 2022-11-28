وزير الاقتصاد: المخطط التنموي 2025/2023 جاهز ومتطابق مع قانون الماليّة

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، في تصريح خاص لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، خلال زيارة عمل أدّاها إلى ولاية بنزرت اليوم الإثنين، أنّ مخطط التنموي الثلاثي 2023\2025 بات جاهزا وتمّ إرساله لجميع الوزارات لإبداء ملاحظاتهم النهائية.

وأضاف سعيد أنّ أبرز نقاط المخطط التنموي القادم تتعلّق بالإصلاحات المدرجة به وهو متناغم ومتطابق مع قانون المالية لسنة 2023.

وأفاد المتحدث أنّه تم عقد مجلس وزاري، أمس، للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي 2023. وأفاد أن المخطط يعتمد رؤيا تتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وأبرز وزير الاقتصاد والتخطيط على الدور المحوري للقطاع الخاص الى جانب القطاع العمومي في تحقيق النمو والثروة الوطنية. ولاحظ أنّه تمّ إتخاذ عدد من القرارات الكفيلة بدعم المناطق الصناعية وتثمينها من أجل دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتوفير مواطن الشغل من خلال تمكين الوكالة العقارية الصناعية من آليات مساعدة للمؤسسات المنتصبة بالمناطق الصناعية. وأشار إلى نجاح تجربة إعادة تكوين وتأهيل أصحاب الشهادات العليا صعبة الادماج وتوجيههم إلى مجال تقنيات المعلوماتية.

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