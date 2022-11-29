وزير الاقتصاد خلال زيارته عددا من المؤسسات بأريانة وبنزرت: مستعدّون لإزالة العوائق

قام وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، بزيارة إلى عدد من المؤسسات المنتصبة بولايتي أريانة و بنزرت.

وإستهل الوزير هذه الزيارات بالإطلاع على سير نشاط المؤسسة الفرنسية Actia Engineering المنتصبة بالمركب التكنولوجي بالغزالة و التعرف على برامج عملها لمزيد التطوير و التوسع في الفترة القادمة، حيث كان مرفوقا بوالي الجهة خالد النوري و برئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة خليل الشايبي .

وتُعد Actia Engineering من ابرز المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة المكونات الإلكترونية عالية الدقة والبرماجيات المستعملة في مراقبة الأجهزة الإلكترونية للسيارات و الحافلات ، وهي مؤسسة مصدرة كليا وتوفر اكثر من 900 موطن شغل، 80 % منهم مهندسين وفنيين سامين في ثلاثة وحدات إنتاجية ، الي جانب مركز للبحث والتطوير و مخبرين للتجديد التكنولوجي .

وإستمع الوزير الي عرض تم خلاله تقديم نشاط المؤسسة و إستراتيجية تطوير عملها في افق سنة 2025 والتي ترتكز بالخصوص على التكوين عالي الجودة في مجال إختصاصها و ترسيخ التميز في المجال المعرفي والتحكم التكنولوجي و إكتساب احدث المهارات لمزيد تطوير القيمة المضافة و التموقع في سلاسل القيمة العالمية.

كما تطرق العرض الي برامج التوسعات المزمع إحداثها لاسيما إحداث وحدة بولاية صفاقس و برامج تعزيز حضور المؤسسة في الأسواق الإفريقية.

وأعرب مسؤولو المؤسسة عن الإستعداد لمزيد تطوير هذه الأنشطة و ذلك لعديد الإعتبارات و في مقدمتها كفاءة الموارد البشرية العالية ، مشيرين الى بعض الإشكاليات القائمة و منها بالخصوص النقائص على مستوى البنية التحتية الخارجية و بطئ الإجراءات الإدارية و خاصة منها المتعلق بالعمليات المالية و الخدمات الديوانية.

و في زيارته الى ولاية بنزرت، إطلع الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الجهة سمير عبد اللاوي و رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة على سير نشاط المؤسسة الفرنسية التونسية CMRT لإصلاح السفن والبواخر المنتصبة بمنزل بورقيبة ، وهي مؤسسة مصدرة كليا و تشغل قرابة 400 عامل وفني والتي تحسنت مردوديتها ومعاملاتها بعد خوصصتها من 3 مليون دينار الي 30 مليون دينار خلال اربعة سنوات منذ التخصيص إضافة إلى ضخ قرابة 35 مليون دينار كإستثمارات جديدة مكنتها من تجاوز خسائرها المالية و تحسين تموقعها في جنوب المتوسط.

كما قام الوزير بزيارة إلى المؤسسة الفرنسية BIC ذات الصيت العالمي التي تشغل بدورها اكثر من 400 عاملا و هي كذلك مصدرة كلياو متخصصة في صناعة الأقلام و بعض المواد المكتبية والأكسسوارات .

و قام سمير سعيّد بزيارة شركة Van Laak الألمانية المتخصصة في الإكساء و صناعة الملابس الجاهزة ذات النوعية الرفيعة و التي تعد اليوم من ابرز الماركات العالمية في هذا المجال ، وهي مؤسسة مصدرة كليا نحو العديد من البلدان الأوروبية خاصة ، وتشغل قرابة 600 عاملة وعامل.

و أكدت مختلف العروض المقدمة من قبل مسؤولي هذه المؤسسات ، على اهمية البحث والتجديد في إستراتيجيات عملهم الي جانب التكوين المتخصص و هو ما يعكسه وجود مراكز للغرض بداخلها، مشيرين إلى إعتزامهم القيام بتوسيعات في الفترة القريبة القادمة.

وقد تم التطرق خلال الزيارات الي بعض الإشكاليات القائمة و المتعلقة بالخصوص ببطئ الخدمات الإدارية و طول الإجراءات و تعقدها ونقص اليد العاملة المتكونة .

وبين سمير سعيّد ان هذه المؤسسات تمثل قصص نجاح لإستثمارات وضعت ثقتها في تونس منذ سنوات ، مشيرا ان البرامج والخطط المستقبلية التي تم عرضها هي تكريس لهذه الثقة .

و اكد الوزير في السياق ذاته، ان هذه النجاحات المحققة قابلة لمزيد التطوير والبناء عليها لتحقيق الأفضل ، مبرزا الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لمزيد تحسين مناخ الأعمال من خلال إقرار العديد من الإصلاحات و الإجراءات في هذا الإتجاه ، مؤكدا ان الإستثمار الخاص ، سواء منه المحلي او الخارجي يحظى بالإهتمام والدعم في مختلف البرامج والسياسات الإصلاحية بإعتباره احد ابرز محركات النمو .

و اعرب سمير سعيد عن إستعداد الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر لتوفير الإحاطة اللازمة و الدعم الضروري لإزالة العوائق و إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات القائمة.

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