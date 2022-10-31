وزير الاقتصاد: سيتم توجيه الدعم لمستحقيه ثمّ الرّفع التدريجي للأسعار

أعلن وزير الاقتصاد سمير سعيد في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم تحويل الدعم لمستحقيه ثم الرفع التدريجي للأسعار، مبرزا بأن الحكومة وضعت منصة للغرض سينطلق العمل بها خلال السنة القادمة.

وشدد الوزير على أن هناك توجها حكوميا لإصلاح المؤسسات العمومية باعتبار وأنها تستنفذ المالية العمومية بدل أن يتم توجيه الأموال إلى قطاعات التربية و الصحة و الضمان الاجتماعي.

وقال الوزير » لما لا يتم فتح رأس مال المؤسسات العمومية التي تخسر في الأموال أمام شريك استراتيجي من القطاع الخاص لإعادة إنعاشها ».

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