وزير الاقتصاد: لا نية لرفع الدعم بل سيتم توجيهه لمستحقيه بأفضل الآليات

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في تصريح إعلامي ، اليوم الجمعة، على هامش ورشة عمل للاعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال (2023 – 2025)، أنه لا نية لرفع الدعم بل سيتم تعزيزه وتوجيهه لمستحقيه بأفضل الآليات لأنه وسيلة للتفريق بين مختلف الطبقات في تونس.

وأكد سعيّد أن 20 بالمائة من الفئة الأغنى في تونس تستفيد بنحو 32 بالمائة من دعم الدولة، في حين أن 20 بالمائة من الفئة الأقل موارد لا تتحصل سوى على 12 بالمائة من هذا الدعم، مبرزا أن تونس تعد متأخرة في إصلاح هذا الوضع مقارنة بالبلدان الأخرى.

واعتبر الوزير، أن السياسة الحالية للدعم تعد « فاشلة » لأنها مكلفة على ميزانية الدولة ومبذّرة للمال العام خاصة وأن جزء كبيرا من المواد المنتجة يتم استهلاكها بشكل مكثف وتهريبها.

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