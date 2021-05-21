وزير الاقتصاد: لن ترفع الحكومة الدعم

أكد وزير الاقتصاد والمالية « الكعلي » خلال حضوره بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، أن الحكومة لن ترفع الدعم، مشددا على أنه من الضروري ترشيد منظومة الدعم بتوجيهه إلى مستحقيه كي يكون أكثر فاعلية من دعم السلع والمواد.

وقال الوزير إنه يجب إيجاد معادلة للتحكم بحجم كتلة الأجور، مشيرا إلى أن هناك إرادة حقيقية لهذه الحكومة في التقليص من نسبة البطالة وتحسين ظروف عيش المواطن التونسي.

وشدد الوزير على إقرار الحكومة على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما سيمكن من تحسين العلاقات مع باقي شركاء تونس.

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